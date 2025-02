フランス料理をベースに和の食材を使用！リーベルホテル大阪「春を感じる旬の食材×鳥取和牛炭火焼ステーキディナーコース」

「リーベルホテル大阪」では、1F「Cafe & Bar LIBER」にて2025年5月31日(土)まで、鳥取和牛の炭火焼ステーキと春を感じる旬の食材が堪能できるディナーコースを販売します。

メインの食材となる「鳥取和牛」は、ブランド和牛文化発祥の地である鳥取県で育まれ、不飽和脂肪酸の「オレイン酸」を多く含み、サシが多くても脂はまろやかで甘く、赤身にコクがあります。

脂のくちどけが良く、あっさり軽やかな後味が魅力です。

春の旬食材とのハーモニーを心ゆくまで堪能できます。

鳥取和牛の炭火焼ステーキと旬野菜の石釜焼き

自家製バーニャカウダ添え サーロイン100g

※鳥取和牛は、「LIBER(リーベル)」コースのみ提供

■「鳥取和牛炭火焼ステーキ×春を感じる旬の食材が堪能できるディナーコース」概要

フランス料理をベースに親しみやすい和の食材を使用し、見た目も色鮮やかな「フレンチジャポネ」に仕上げたディナーコースを、この春から2種に限定し、鳥取和牛を使用しホテル名を冠した「LIBER(リーベル)」コースと、季節の味を気軽に楽しめる「Saison(セゾン)」コースが用意されています。

香ばしい桜エビの風味が感じられるアミューズに始まり、三種の前菜が並ぶオードブルは、筍のムースと木の芽香るソースと共に味わう鯖のマリネや、フォアグラのムースにピスタチオの食感を加えた桜色のマカロンなど春の食材がたっぷり。

メインの炭火焼ステーキは噛むほど脂が溢れてとろける肉質が魅力。

デザートは、桜のムースと抹茶ジェラートに桜の花びらの形をしたチュイルを添えて、春の装いに仕上がっています。

春の香りが漂う至福のフレンチジャポネを心ゆくまで堪能できます。

■その他おすすめメニュー

とっとり琴浦グランサーモンとオマール海老のプランタニエ風

北条ワインを使ったマルブリュールソース

※「Saison(セゾン)」コースは、オプションメニュー(+2,000円)として提供、「LIBER(リーベル)」コースは、+1,000円で変更可能。

しったりとした身質と上品な脂の甘みのサーモンをポワレし、北条ワイン(白)と生クリームを組み合わせソースで仕上げた一品。

桜の香りを纏わせたホワイトチョコレートのムースとガナッシュ

抹茶ジェラート添え

ホワイトチョコレートのムース、ミルクチョコレートのガナッシュに桜の香りをまとわせ、甘酸っぱいいちごを添えて春の装いに仕上げました。

■概要

販売場所:1F「Cafe & Bar LIBER」

提供期間:2025年3月1日(土)〜2025年5月31日(土)

価格 :「LIBER(リーベル)」コース 14,000円

アミューズ/前菜/スープ/魚料理/サラダ/

メインディッシュ(鳥取和牛)/デザート/パン/ドリンク

「Saison(セゾン)」コース 9,500円

アミューズ/前菜/スープ/サラダ/

メインディッシュ(国産牛)/デザート/パン/ドリンク

※その他オプションメニュー(グレードアップデザートなど)もあります。

※写真はイメージです。

※記載の料金は全て消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、あらかじめ係にお申し出ください。

■店舗概要

店舗名 : リーベルホテル大阪

1F「Cafe & Bar LIBER」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 11:30〜22:00(フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30)

※コース料理はL.O. 20:00

