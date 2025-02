「timelesz project」とは?

アイドルグループ・timeleszの新メンバーオーディションが、最終局面を迎えています。このオーディションは『timelesz project -AUDITION-』( Netflix )として配信され、2025年2月7日に新エピソード「episode 15 融合」が公開されました。この記事では、最新エピソードの内容を詳しく紹介し、番組の魅力を元テレビ局スタッフが紹介します。このオーディションは「timelesz project」(タイプロ)と名付けられ、2024年4月1日にSexy Zoneが「timelesz」とグループ名が変更になった際に実施を発表。現在は、8人の候補生を対象として最終審査が行われているところです。

オーディションの最終課題曲は『Rock this Party』

2025年2月15日の最終回で新メンバーを発表

timeleszが所属する STARTO ENTERTAINMENT からは、俳優部のタレントが参加。最終審査に残っているのは、浜川路己さん、寺西拓人さん、原嘉孝さん、橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さん、本多大夢さん、浅井乃我さん(記載順は現時点での順位)です。最終審査では候補生を2チームに分け、timeleszメンバーの3人も一緒にパフォーマンスを行います。原さん、篠塚さん、本多さん、浅井さんが「team RED」、浜川さん、寺西さん、橋本さん、猪俣さんが「team BLUE」にチーム分けされました。課題曲『Rock this Party』はtimeleszメンバーが歌詞を書いた作品で、オーディションについて3人が感じた思いがこめられているものです。メロディとアレンジはディスコ調のノリの良いナンバーで、仲間がキーワードの一曲となります。また、もう1曲課題曲としてSexy Zone時代の作品『RUN』を候補生8人で披露することに。本番は有明・東京ガーデンシアターにて、ファンの前でパフォーマンスをすることになりました。今回の審査では、『Rock this Party』に関してはtimeleszメンバーも共に練習。候補生と一緒になって汗を流し、新曲の振り付けを覚えていきます。候補生たちは、レベルが高い3人を前にして焦りを感じる場面も。なんとか食らいつこうと必死に振り付けを覚え、貴重な体験を通じて短時間で成長していきます。また、timeleszの3人もそんな候補生に刺激を受け、仲間として魂のぶつかり合いを見せます。さて、盛り上がりを見せる『timelesz project -AUDITION-』ですが、今回のエピソードでは番組史上最大のサプライズを用意していました。timeleszの大先輩であり、国民的人気のスーパースター・ 木村拓哉 さんが練習場に登場。候補生だけでなく、timeleszの3人も知らなかったようで、全員が戸惑いながら木村さんの前でパフォーマンスを見せることになります。木村さんは、冗談を交えながら候補生にエールを送り、さらにtimeleszの3人にもアドバイス。候補生には、「自分たちのプロダクションに対して、色々偏見とかあると思うけど、そこによく意識を向けてくれたなという風に思う」とSTARTO社の現状もある中で、オーディションに参加してくれたことに対して感謝を述べ、「この(timeleszの)3人をこれからもよろしくお願いします」と思いを伝えました。また、今回のオーディションについては、「自分らの先輩だったり、自分もそうなのかもしれないけど、ダメだったらダメっていう感じだったじゃん。そうさせないっていう、3人の意思はすごい感じたし、すごい事するなって思った」と、timeleszの3人に称賛を送りました。とんでもないサプライズが起きた『timelesz project -AUDITION-』ですが、候補生とメンバーは着々と『Rock this Party』を仕上げる努力を重ねます。さらに番組では、木村さん差し入れの高級弁当を食べるシーンや、全員で銭湯に入るところなどファンにはうれしすぎる映像を公開。オーディションのクライマックスに向かって、大きな盛り上がりを見せるエピソードとなりました。そして、次回の2025年2月15日の10時から配信される最終回で、ついに新メンバーが発表されます。既に、最終審査となるパフォーマンスは終了していますが、timeleszに加入する人数は未定で、何人が合格するのか分からない状況です。timeleszの3人がスタートさせた「最高の仲間」を見つける旅は終わりを迎えますが、果たしてどんな結末となるのか。新生・timeleszの船出を、みんなで見守ることにしましょう。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)