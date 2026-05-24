「○○売れ」とは、有名人が使ったり、食べたりしたことをきっかけに、ヒット商品となる現象のことを言う。「佳子さま売れ」「キムタク売れ」「マツコ売れ」と、タイプが異なる「○○売れ」について、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。【写真】キムタク売れジャケット＊＊＊秋篠宮家の次女・佳子さまが5月9日、第35回森と花の祭典「みどりの感謝祭」にお出ましになった。昨年、話題になった「カメリアプリントワンピー