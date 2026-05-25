元フジテレビの演出家・永山耕三氏が語る、ドラマ『ロングバケーション』の制作秘話。なぜ「ロンバケ」は「最高の月９」とされるのか。【前編を読む】『東京ラブストーリー』でも『ひとつ屋根の下』でもない…元フジの演出家が「ロンバケ」を「最高の月９」とする「納得の理由」木村拓哉の相手役はどう決まったのか課題は、木村拓哉の相手役を誰にするかと、北川悦吏子の書くラブストーリーをどうオシャレに演出するか、の2点だっ