英歌手デュア・リパ(29)が、恋人で英俳優のカラム・ターナー(34)と婚約した。デュアは、左手薬指にダイヤモンドの指輪を着けた写真を自身のSNSに公開した。ある関係者は現地メディアの取材に対し、2人が婚約した事実を認めた。デュアとカラムは今年1月に親密そうな様子を見られ、交際が噂されるようになった。その後、デュアはカラムとのツーショットを自身のSNSに投稿し、交際を公にしていた。

デュア・リパは現地時間26日に自身のInstagramを更新し、左手薬指に巨大なダイヤモンドを配した指輪を着けた姿を披露した。レザージャケットを羽織ったデュアは、パティオに置かれた椅子に座り、赤いトナカイを模したヘッドバンドを着けて嬉しそうに微笑んでいる。デュアの左手薬指に輝いていたのは、今年1月から交際中のカラム・ターナーから贈られた婚約指輪とみられる。ある関係者は英メディア『The Sun』の取材に応じ、「デュアとカラムは相思相愛で、これが永遠に続くことを知っています」と述べ、さらに「彼らは婚約しており、とても幸せそうです」と事実関係を認めた。そして、2人の交際について次のように説明した。「デュアは今年、キャリア最高の一年を過ごしました。(婚約は)その締めくくりにふさわしい出来事となるでしょう。」「カラムはデュアをしっかりと支えていますし、2人は理想的なカップルとして周囲からも祝福されています。彼らにとって素晴らしいクリスマスを迎えました。」デュアは、現地時間11月5日のシンガポール公演を皮切りに、ワールドツアー「Radical Optimism Tour」を開始した。今月5日のソウル公演でアジアツアーを終え、家族やカラムとクリスマスを過ごすため英国に帰国した。来年3月からオーストラリア公演を開始し、ヨーロッパと北米を巡り、10月の米シアトル公演で幕を閉じる予定だ。デュアが指輪の写真を投稿する数日前、ある情報筋は『The Sun』の取材に応じ、2人が大晦日にロンドンでパーティを開く計画を進めていることを明かした。「デュアとカラムは、このパーティの準備に非常に力を入れています。極秘の場所で、互いの家族やすべての友人を招待する予定です。」「みんなにもそうですが、特にカラムとデュアにとっては忘れられない大晦日のパーティになるでしょう。」デュアとカラムは今年1月、米ロサンゼルスで開催されたApple TV+のドラマシリーズ『マスターズ・オブ・ザ・エアー』のプレミア上映会のアフターパーティで仲睦まじい場面が目撃され、ロマンスが浮上した。その数日後、2人がサンタモニカやハリウッドでデートする姿が撮影され、その後もたびたび一緒に外出する様子が目撃された。3月にはデュアが自身のInstagramでカラムとのツーショットを公開し、交際を公にした。英ロンドン出身のカラムは、ファッションモデルとしてキャリアをスタートした後、俳優に転身した。映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(2018年公開)と『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(2022年公開)で主人公ニュート・スキャマンダーの兄テセウス・スキャマンダーを演じた。画像は『DUA LIPA Instagram「Manila that was WILD!!」「home for the holidays」「SUNNY HILL NIGHT 2」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)