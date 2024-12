ブライアン・オースティン・グリーン(51)が、妊娠中の元妻ミーガン・フォックス(38)とマシン・ガン・ケリー(34)が破局したことに驚きを隠せなかった。路上で取材を受けたブライアンは、2人が別れたことを知らされると「何だって?」と言って立ち止まり、大きなため息をついた。破局の理由を聞いたブライアンは、マシン・ガン・ケリーに対して「30代なら大人になれ」と厳しい意見を述べた。

【この記事の動画を見る】俳優ブライアン・オースティン・グリーンが米メディア『TMZ』の取材に応じ、元妻で女優のミーガン・フォックスとラッパーのマシン・ガン・ケリーが破局したことについての心情を語った。ミーガンは11月にマシン・ガン・ケリーとの第1子を妊娠したことを発表したが、わずか数週間後には休暇先でマシン・ガン・ケリーが別の女性とメッセージをやり取りしているのを発見してショックを受け、破局に至ったと報じられた。『TMZ』の記者は現地時間12日、米ロサンゼルスの高級住宅地カラバサスでブライアンに直接取材した。ブライアンは元妻ミーガンとマシン・ガン・ケリーの破局について問われると、「なんだって?」と驚いた様子で立ち止まった。そのニュースについて「知らなかった」と答え、理由については「まったく分からない」と付け加えた。記者に破局の経緯を説明されると、ブライアンは大きなため息をつき、呆れた表情を浮かべた。ブライアンはマシン・ガン・ケリーについて「彼の年齢は? 30代だろう?」と聞き、彼の軽率な行動に「30代なら、大人になれ。彼女は妊娠しているんだ」と厳しい言葉を投げかけた。ミーガンとブライアンは2004年に交際を開始し、2010年に結婚。ノアくん(12)、ボーディくん(10)、ジャーニーくん(8)をもうけるも、2022年2月に離婚が成立した。3人の息子たちについては共同親権を保持している。ブライアンによると、息子たちは母ミーガンがきょうだいを出産することを楽しみにしているそうで、その思いを次のように述べた。「非常に残念に思う。胸が痛む思いだ。僕はただ、彼女が幸せであってほしい。とても興奮していたし、子どもたちも人生の変化に興奮しているのを知っているから。非常に残念な状況だ。」「可能な限り、最良の結果を願っている。彼女のためにも、赤ちゃんのためにも。さらに、僕たちの子どもたちの幸せのためにも。」ブライアンはミーガンとの間の3人の息子に加え、元恋人で女優ヴァネッサ・マーシルとの息子カシアスさん(22)、さらに2023年に婚約したダンサーのシャーナ・バーゼスとの息子ゼイン君(2)もいる。画像1、3枚目は『Brian Green Instagram「#Ad #DependPartner As we head into the 2023 holiday season」「You stepped into this world」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)