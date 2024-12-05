広島・新井監督 (C) Kyodo News

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　広島は5日、2025年の春季キャンプの日程を発表した。

▼ 一軍

日南キャンプ

期間：2月1日（土）〜2月11日（火・祝）

休日：2月7日（金）

沖縄キャンプ

期間：2月13日（木）〜2月26日（水）

休日：2月12日（水）・17日（月）・21日（金）

▼ 二軍

広島キャンプ（大野練習場/由宇練習場）

期間：2月1日（土）〜2月6日（木）

日南キャンプ

期間：2月8日（土）〜2月25日(火)※2/8〜2/11まで東光寺球場

休日：2月13日（木）・17日（月）・21日（金）

【場所】

天福球場（宮崎県日南市）

東光寺球場（宮崎県日南市）

コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場）