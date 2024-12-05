広島、2025年の春季キャンプ日程を発表！
広島は5日、2025年の春季キャンプの日程を発表した。
▼ 一軍
日南キャンプ
期間：2月1日（土）〜2月11日（火・祝）
休日：2月7日（金）
沖縄キャンプ
期間：2月13日（木）〜2月26日（水）
休日：2月12日（水）・17日（月）・21日（金）
▼ 二軍
広島キャンプ（大野練習場/由宇練習場）
期間：2月1日（土）〜2月6日（木）
日南キャンプ
期間：2月8日（土）〜2月25日(火)※2/8〜2/11まで東光寺球場
休日：2月13日（木）・17日（月）・21日（金）
【場所】
天福球場（宮崎県日南市）
東光寺球場（宮崎県日南市）
コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場）
▼ 一軍
日南キャンプ
期間：2月1日（土）〜2月11日（火・祝）
休日：2月7日（金）
沖縄キャンプ
期間：2月13日（木）〜2月26日（水）
休日：2月12日（水）・17日（月）・21日（金）
▼ 二軍
広島キャンプ（大野練習場/由宇練習場）
期間：2月1日（土）〜2月6日（木）
日南キャンプ
期間：2月8日（土）〜2月25日(火)※2/8〜2/11まで東光寺球場
休日：2月13日（木）・17日（月）・21日（金）
【場所】
天福球場（宮崎県日南市）
東光寺球場（宮崎県日南市）
コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場）