ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¤ª¿¬¥®¥ê¥®¥êÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÎÇË²õÎÏ¡¡¡ÖÂÄ¹¡Á¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÌ¥ÎÏÇúÈ¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä
AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬2024Ç¯11·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÀäÂÐÎÎ°è¤òÈäÏª¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î½©¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¡×
ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î½©¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¸å¤í¡¢²£¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡ÖCELINE¡×¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¡Öcoperni¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£2ËçÌÜ¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¸å¤í»Ñ¤ä²£¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤âÅê¹Æ¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÀäÂÐÎÎ°è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÄ¹¡Á¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¡×¡ÖÀäÂÐÎÎ°è¤¬²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÇúÈ¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£