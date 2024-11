AMDが現地時間2024年11月13日に、全世界の従業員約2万6000人のうち約4%にあたる約1000人を解雇したことが報じられています。この報道に対してAMDは事実を認め「当社のリソースを最大の成長機会に合わせるための一環」と語りました。AMD layoffs: Company to cut 4% of workforce, or about 1,000 employeeshttps://www.cnbc.com/2024/11/13/amd-layoffs-company-to-4percent-of-workforce-or-about-1000-employees-.html

AMD Confirms Laying Off 4% Of Its Employees To Align Resources With "Largest Growth Opportunities"https://wccftech.com/amd-confirms-laying-off-4-of-its-employees-to-align-resources-with-largest-growth-opportunities/AMD is laying off 4 percent of its global workforce as it sharpens focus on AI | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-to-cut-down-global-workforce-by-4-percentAMD to cut 4% of global workforce as gaming revenue falls | Hardware | NEWShttps://en.gamegpu.com/iron/amd-destroys-4-of-its-world-states-in-terms-of-falling-of-the-worm-in-the-game-segment現地時間2024年11月12日に、海外の掲示板サイト・Team Blindに対し「本日、AMDの全従業員のうち4%が解雇されました」との匿名での書き込みがありました。また、それを裏付けるかのように掲示板サイトのThe Layoffでは、「解雇されたという知らせを受けました。他に同じような経験をした人はいませんか」「同じく解雇されました。解雇にあたってかなりの退職金を受け取ったため、打撃がいくらか和らぎました」「解雇されたとの連絡を聞いてかなりショックを受けています。おそらく、この決定は私の上司の手に余るような問題で上層部の決定でしょう」との書き込みが相次ぎました。そしてAMDは複数の海外メディアに対し「当社のリソースを最大の成長機会に合わせるための一環として、私たちはいくつかの措置を講じていますが、残念ながらその結果、全世界の従業員の約4%が削減されます」と述べ、従業員削減の実施を認めました。さらにAMDは「私たちは影響を受けた従業員を尊重し、この移行を通じて彼らを支援することを約束します」と語っており、人員削減の影響を受けた従業員に適切なサポートを提供することや、新たなポジションへの移行を支援することを明かしています。なお、AMDは今回解雇された従業員の具体的な数や、雇用している全従業員数などを明らかにしませんでしたが、2024年1月にアメリカ証券取引委員会に提出した年次報告書では、2023年末の時点でAMDは約2万5000人をフルタイムで雇用しているほか、約9500人の臨時労働者と請負業者を雇用していることが報告されています。海外メディアのGameGPUによると、今回のAMDによる人員削減は、2024年第3四半期での決算が芳しくない結果に終わったことにつながっているとのこと。AMDの2024年第3四半期における収益は前年同期比17%増、利益は34%増とどちらも良好な結果に終わりましたが、2024年第4四半期の収益予測は75億ドル(約1兆1690億円)で、アナリストの予測である75億4000万ドル(約1兆1750万ドル)を下回っています。また、AMDのゲーミング部門は2024年第3四半期に大打撃を受け、収益は前年同期比69%減の4億6200万ドル(約720億円)でした。AMDはゲーミング部門における収益の減少を「セミカスタムソリューションからの収益の減少に起因する」と分析しています。