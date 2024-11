Microsoftは新しいOutlook for Windowsを展開しており、従来のOutlookや他社製のメールクライアントアプリからの乗り換えを推奨しています。それに伴い、従来の「Windowsメール」は2024年12月31日にサポート終了することが以前から告知されていましたが、移行内容の詳細について、Microsoftがドキュメントを更新しています。Outlook for Windows: Windows 11のメール、予定表、Peopleの未来 - Microsoft サポート

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/outlook-for-windows-windows-11%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-%E4%BA%88%E5%AE%9A%E8%A1%A8-people%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5-715fc27c-e0f4-4652-9174-47faa751b199Windows Mail will stop working on December 31, 2024 - Neowinhttps://neowin.net/news/windows-mail-will-stop-working-on-december-31-2024/2024年2月ごろから、Windows 10およびWindows 11でWindowsメールアプリを使用していると、「新しいOutlookを試す」と表示されていました。以下はWindows 11のスタートメニューで「Outlook」と検索してみた様子で、Outlookアプリに「new」と表記されていることがわかります。Outlookのドキュメントでは、Windows 11に新しいOutlookが提供されることに伴い、従来の「Windowsメール」およびそれに紐付くカレンダー、連絡先のサポートが2024年12月31日に終了することが告知されていました。新たに更新されたドキュメントによると、サポート終了以降は、Windowsメールを使ってメールの送受信ができなくなるとのこと。また、サポート終了後も受信済みのメールや保存済みの連絡先は参照できるほか、新しいOutlookに移行する手順も示されています。Windowsメールから新しいOutlook for Windowsに過去のメールを移行するためには、まずWindowsメールから保存するメールリストをエクスポートし、その後Outlook for Windowsにログインしてダウンロードしたメールをインポートする必要があります。連絡先についてもWindowsメールからWindows Peopleを開き、連絡先をエクスポートしたものをOutlook for Windowsでインポートします。Windowsメールから新しいOutlook for Windowsに移行する手順については、公式サポートの「WindowsメールまたはPeopleからメールと連絡先をエクスポートし、新しいOutlookにインポートする」で詳細を見ることができます。Windowsメールを終了してOutlookに移行する理由として、Microsoftは「新しいOutlook for WindowsにはAIが組み込まれており、インパクトのある、明確で、間違いのないメッセージの作成が可能になり、より優れたメールを作成できるほか、重要な会話をフォローアップするよう通知する機能も備えています。そのほか、すべてのデバイスでアカウントにアクセスしやすく効率化したほか、重要なコンテンツやカレンダーの予定などを確認しやすい連携も向上しています」と述べており、より利便性を向上させるためのサポート移行だと説明しています。一方で、使い慣れたメールアプリからの移行に抵抗があるというユーザーの声や、新しいOutlookはユーザーの資格情報をMicrosoftのサーバーに送信しているということが報じられるなど、サポート終了に伴う強制的な移行に不満の声も挙がっています。テクノロジー系メディアのNeowinは「新しいOutlookは動作が遅いWebアプリで、機能も不足しており、ユーザーエクスペリエンスが全体的に悪いため、評判がよくありません。Microsoftはユーザーの声に耳を傾けずに新しいアプリを全ユーザーに押し付けているため、多くの人にとって、欠点だらけの新しいOutlookよりも、別の電子メールクライアントに切り替える方がはるかに良い選択肢となるでしょう」と評価を述べています。