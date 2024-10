【Pokemon Trading Card Game Pocket】10月30日 配信基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

ポケモンは、Android/iOS用カード「Pokemon Trading Card Game Pocket」を10月30日より配信する。基本プレイ無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、ポケモンカードを手軽にコレクションできるスマートフォン向けアプリ。「ポケモンカードゲーム」の開発元であるクリーチャーズが、デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出に挑戦し、製作している。

本作では、拡張パックを毎日2パック無料で開封することができ、過去の懐かしいイラストから、本作でしか登場しない完全新規のカードまでさらに広がったポケモンカードのコレクション体験を楽しめる。

新しいポケモンカード「イマーシブカード」

【【公式】『Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』サービス開始日決定!】

アニメーションがついたデジタルポケモンカード「イマーシブカード」では、ポケモンカードのイラストの世界に飛び込んでいるような感覚を体験できる。

