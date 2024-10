「シークレット・レベル」 12月10日(火)よりPrime Videoで独占配信開始

(C)Amazon MGM Studios

Prime Videoは、エピソードごとに異なる人気ゲームの世界を描く全15話のオリジナル・アンソロジー・アニメーション「シークレット・レベル」を、12月10日より毎週2話ずつ独占配信する。配信に先駆けて声優陣が発表され、英語音声ではキアヌ・リーブスやアーノルド・シュワルツェネッガーなどのハリウッドのビッグネームたちが、日本語吹替では大塚明夫、杉田智和、甲斐田裕子など豪華声優陣が名を連ねた。

(C)Amazon MGM Studios

(C)Amazon MGM Studios

(C)Amazon MGM Studios

不朽の名作から待望の新作まで、各エピソード世界中で愛される、さまざまな心躍るゲームの世界を堪能できるという作品。Amazon MGM Studiosとゲーム業界の最高峰とも言われるティム・ミラーのBlur Studioがタッグを組み、15以上のゲームタイトルが一堂に会す圧巻のストーリーが描かれる。

作品に登場するゲームタイトルは、「アーマード・コア」「ロックマン」「パックマン」「ウォーハンマー40,000」など。ボイスキャストに名を連ねたのは、そのほかケヴィン・ハート、テムエラ・モリソン、アリアナ・グリーンブラット、エミリー・スワローなどとなっている。あわせて今作の公式キーアートも公開された。

「シークレット・レベル」に登場する主なゲームタイトル アーマード・コア ロックマン クロスファイア ダンジョンズ&ドラゴンズ EXODUS Honor of Kings New World: Aeternum パックマン Sifu Spelunky アウター・ワールド Unreal Tournament ウォーハンマー40,000主要ボイスキャスト(英語) アーノルド・シュワルツェネッガー(『ターミネーター』シリーズ) キアヌ・リーブス(『ジョン・ウィック』) ケヴィン・ハート(『ジュマンジ』) テムエラ・モリソン(『スター・ウォーズ』シリーズ、『アクアマン』) アリアナ・グリーンブラット(『バービー』) エミリー・スワロー(『マンダロリアン』) ガブリエル・ルナ(『THE LAST OF US』、『ターミネーター:ニュー・フェイト』 リッキー・ウィトル(『アメリカン・ゴッズ』) パトリック・シュワルツェネッガー(『ジェン・ブイ』) マール・ダンドリッジ(『THE LAST OF US』) クローディア・ドゥーミット(『ザ・ボーイズ』) アデワレ・アキンヌオイ=アグバジェ(『ヒズ・ダーク・マテリアルズ』) クライヴ・スタンデン(『ヴァイキング~海の覇者たち~』) ローラ・ベイリー(『ヴォクス・マキナの伝説』) マイケル・ビーチ(『タルサ・キング』)