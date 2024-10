味覚の秋。名古屋市にあるストリングスホテル 名古屋では、秋に話題のお月見バーガーをシェフが巧みに作り上げた「STRINGS ご褒美月見バーガー」と、栗をメインに使った「大人のご褒美パフェ〜マロン・モンブラン〜」を期間限定で販売しています。

どちらもストリングスホテルならではの洗練された見た目が食材の贅沢さはもちろん、食べるのが楽しくなる工夫もこらされていて、大満足の一品です。それぞれ詳しく紹介します。

STRINGS ご褒美月見バーガー

「STRINGS ご褒美月見バーガー」は、ストリングスホテル 名古屋のニューヨークラウンジにて、2024年10月31日までの期間限定で販売されているお月見バーガーです。

ご褒美月見バーガーは、デトックス効果があるとされる竹炭の黒いバンズに、柔らかくジューシーな和牛ハンバーグ、目玉焼き、チェダーチーズなどを挟んだもの。

フォン・ド・ヴォー、マデラ酒、赤ワイン、エシャロット、バター、トリュフが入った、フレンチシェフ特製のトリュフソースをかけていただきます。

お月見バーガーの目玉焼きの焼き加減が絶妙で、黄身とトリュフソースが混ざり合って、複雑かつ奥深い味わいを楽しめました。

添えてあるフライドポテトは、外はカリッ、中はモチモチしていて、一般的なフライドポテトとは一味違います。絞り出すタイプなのか、表面が波打っていて、そこにトリュフ塩がよく絡んだ大人の一品です。バーガー用のトリュフソースをつけて味変も楽しんでみてください。

月見バーガーはプレートの上でナイフとフォークを使って食べてもよいですが、バーガー袋が用意されているので、手でも持って豪快にかじりつくこともできます。

大聖堂が正面に見えるラグジュアリーなホテルラウンジでいただく、フレンチシェフ特製のご褒美感満載の月見バーガー。2024年10月31日までの期間限定販売で、11時〜21時までどの時間帯でも注文できます。

予約なしでも利用できますが、確実に食べたい場合は予約するのがベターです。

詳細:STRINGS ご褒美月見バーガー(ストリングスホテル 名古屋)

大人のご褒美パフェ〜マロン・モンブラン

「大人のご褒美パフェ〜マロン・モンブラン〜」は、ストリングスホテル 名古屋のダイニング&カフェ「グラマシースイート」にて、2024年10月31日までの期間限定で販売されている、アーティスティックな見た目のパフェです。

“大人のご褒美パフェ”として第58作品目となる今回は、栗をメインに使用したモンブランパフェ。上段はマロンモンブランクリームの中にカシスのシャーベットを忍ばせ、ほうじ茶のメレンゲや栗などを使用。下段は栗のアイスや無花果、石川県加賀棒茶のジュレを使って仕立てた、味覚の秋にふさわしい一品です。

最初に、薄焼きのパイごと上段を持ってプレートに置くと、上手に食べられます。

上段には比較的しっかりした甘さのものが、下段(グラスの中)にはさっぱりした味わいのものが入っているので、交互に食べ進めるのがおすすめです。

モンブランクリームの濃厚な風味、甘酸っぱく舌の上で儚く消えるカシスシャーベット、サクサクのパイ、ホクホクしたカット栗、柔らかい無花果、さっぱりとした加賀棒茶のジュレ。いろいろな食感と味わいが一度に楽しめて贅沢な気分になれます。栗とカシスの相性の良さには驚きました。

大人のご褒美パフェは単品で注文できますが、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」を含む、約30種類のドリンクから1杯を選べる「1ドリンク付きプラン」もおすすめです。

上写真はマリアージュフレールのブルーティー「フラワームーン」。ほかに「ボレロ」「マルコ ポーロ」「フレンチ ブレックファストティー」「ファントム ドゥ オペラ」「カサブランカ」など、さまざまなお茶がそろっていました。(※茶葉の種類は時期により変わる場合があります)

「大人のご褒美パフェ〜マロン・モンブラン〜」は、2024年9月1日(日)から11月12日(火)までの2か月超にわたって販売されますが、ハロウィン時期に重なる10月15日から10月31日の間は、ハロウィン仕様の「大人のご褒美パフェ〜ハロウィン・パーティー〜」に変更となります。

予約なしでも利用できますが、確実に食べたい場合は予約するのがベターです。詳細は公式サイトにてご確認ください。

詳細:大人のご褒美パフェ〜マロン・モンブラン&ハロウィン・パーティー〜

名称 ストリングスホテル 名古屋

住所 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅 桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

公式サイト https://www.strings-group.jp/nagoya/

