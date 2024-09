BMSGオールキャストが集結！史上初のスポーツイベント「BMSG presents THE GAME CENTER」東京ドームで11月26日に開催決定

音楽シーンで唯一無二の存在感を放つSKY-HIが、9月21日にKアリーナ横浜で行われた「BMSG FES'24」夜公演のステージにて、BMSGオールキャストによる史上初のスポーツイベント「BMSG presents THE GAME CENTER」の開催をサプライズ発表した。会場は東京のシンボル・東京ドーム。1日限定の特別なイベントとなる。SKY-HIは、アーティスト・プロデューサー・経営者として多彩な才能を持ち、音楽界を牽引し続ける存在。今回の発表は、彼の独自の視点から生まれた新たなイベントで、ファンやアーティストとの新しい接点を創出することを目的としている。「THE GAME CENTER」名付けられた巨大空間では、瞬発力、集中力、勇気、そしてチームワークを求められるゲームが用意される予定で、参加するプレイヤーたちはSKY-HIが考案した様々なチャレンジに挑むことになる。観客も参加者の熱い戦いを間近で見ることができ、スポーツと音楽のコラボレーションを体感できる貴重な機会となるだろう。さらに、イベントのハーフタイムにはBMSGオールキャストによるパフォーマンスも予定されており、音楽ファンにとっても見逃せない内容が盛りだくさん。SKY-HIの指揮のもと、どのチームがWinnerとなるのか、期待が高まる。【SKY-HI(THE GAME CENTER チェアマン)コメント】BMSG大運動会をしたい!とは起業当初から思っていたのですが、この度さらに大きく遊び尽くそう、ということで"THE GAME というプロジェクトを発足します。贅沢に東京ドームを使って、全アーティストが楽しく体を動かし!楽しく闘い!楽しくナンバーワンを決めます!絶対に楽しいイベントになるので、是非楽しくお待ちください!■イベント概要公演名:「BMSG presents THE GAME CENTER 」開催日時:2024年11月26日(火)昼・夜2公演DAY GAME:開場9時30分/開演11時30分(予定)NIGHT GAME:開場16時30分/開演18時30分(予定)会場:東京ドーム出演者:CHAIRMAN:SKY-HIPLAYER:Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / TRAINEE(RUI,TAIKI,KANON KANON)※出演者は予告なく変更となる場合がございます。主催:THE GAME CENTER製作委員会企画:SKY-HI制作:THE SPINGLASS運営:SOGO TOKYOイベント公式サイト: https://thegamecenter.jp/ BMSG公式サイト: https://bmsg.tokyo/