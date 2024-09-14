富山vsYS横浜 スタメン発表
[9.14 J3第28節](富山)
※18:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 30 大迫暁
MF 2 脇本晃成
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 25 安光将作
MF 33 高橋馨希
FW 10 マテウス・レイリア
FW 27 吉平翼
控え
GK 31 齋藤和希
DF 5 今瀬淳也
MF 17 坪川潤之
MF 22 椎名伸志
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 3 藤原拓也
DF 25 西山峻太
MF 4 土館賢人
MF 7 菊谷篤資
MF 8 柳雄太郎
MF 14 脇坂崚平
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
MF 10 山本凌太郎
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 32 松村航希
監督
倉貫一毅
※18:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 30 大迫暁
MF 2 脇本晃成
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 25 安光将作
MF 33 高橋馨希
FW 10 マテウス・レイリア
FW 27 吉平翼
控え
GK 31 齋藤和希
DF 5 今瀬淳也
MF 17 坪川潤之
MF 22 椎名伸志
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 3 藤原拓也
DF 25 西山峻太
MF 4 土館賢人
MF 7 菊谷篤資
MF 8 柳雄太郎
MF 14 脇坂崚平
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
MF 10 山本凌太郎
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 32 松村航希
監督
倉貫一毅