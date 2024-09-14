[9.14 J3第28節](富山)

※18:00開始

主審:宇田賢史

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 4 神山京右

DF 30 大迫暁

MF 2 脇本晃成

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 24 河井陽介

MF 25 安光将作

MF 33 高橋馨希

FW 10 マテウス・レイリア

FW 27 吉平翼

控え

GK 31 齋藤和希

DF 5 今瀬淳也

MF 17 坪川潤之

MF 22 椎名伸志

MF 28 布施谷翔

FW 9 碓井聖生

FW 11 松本孝平

監督

小田切道治

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 82 後東尚輝

DF 3 藤原拓也

DF 25 西山峻太

MF 4 土館賢人

MF 7 菊谷篤資

MF 8 柳雄太郎

MF 14 脇坂崚平

MF 15 冨士田康人

MF 30 小島秀仁

MF 39 奥村晃司

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

MF 10 山本凌太郎

MF 50 中里崇宏

FW 9 萱沼優聖

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 32 松村航希

監督

倉貫一毅