¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¤¬¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤³¤Í¤³ÊØ420¡×¤ò³«»Ï¡¡Á´¹ñ°ìÎ§420±ß¤ÇÇÛÁ÷
¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢8·î26Æü¤è¤ê¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤³¤Í¤³ÊØ420¡Ê¤è¤ó¤Ë¡¼¤Þ¤ë¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï»öÁ°¤ËÀìÍÑ»ñºà¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ°ìÎ§420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦»ñºàÎÁ¶â¹þ¡Ë¤ÇA4¥µ¥¤¥ºÁêÅö¡¦¸ü¤µ3Ñ°ÊÆâ¤Î²ÙÊª¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÅìµþÅÔ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀìÍÑ»ñºà¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¿®½ñ¤ÏÁ÷¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ
¡¡¤³¤Í¤³ÊØ420¤ÇÁ÷¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¡¢²ñÊó»ï¤ä¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤Îºý»ÒÎà¡¢Ê¸¶ñÎà¤Ê¤É¡£¿®½ñ¡¢¸½¶â¡¦¾®ÀÚ¼ê¤Ê¤É¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÎà¤Ê¤É¤ÏÈ¯Á÷¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀìÍÑ»ñºà¤Ï10Ëç°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤ªÆÏ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î±Ä¶È½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð1ËçÃ±°Ì¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¡£»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¸½¶â¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¥³¡¼¥É·èºÑ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯Á÷»þ¤Ï¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë½¸²Ù¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î±Ä¶È½ê¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á÷¤êÀè¤ÎÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¡¢ºÇÃ»ÍâÆü¤ËÇÛÃ£¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿ÇÛÃ£¤ÎÆü»þ»ØÄê¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î¡Ö²ÙÊª¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤«¤éÇÛÁ÷¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¡£»ö¸ÎÅùÈ¯À¸»þ¤ÎÊä½þ³Û¤Ï3000±ß¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¤³¤Í¤³ÊØ420¤ÎÁÀ¤¤
¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂðµÞÊØ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ä¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¾®·¿ÇÛÁ÷¾¦ÉÊ¤Ë¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê²ÙÊª¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢EC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¾®·¿²ÙÊª¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢½¾Íè¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥º¤äÆÏ¤±Àè¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÎÁ¶â¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÙÊªÈ¯Á÷»þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Í¤³ÊØ420¡£Â¾¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¶¥¹ç¤¹¤ë·Á¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌÀ²÷¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢½¸²Ù¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÊä½þÉÕ¤¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡8·î6ÆüÈ¯É½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹