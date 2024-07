Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÌîºÚ¤Î±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¡ªÌîºÚÅÄŽ¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥µ¥×¥êŽ£

野菜田はスナックサプリ事業をクラウドファンディング【CAMPFIRE】に掲載しました。

野菜田はスナックサプリ事業をクラウドファンディング【CAMPFIRE】に掲載しました。

健康志向の高まりから、野菜を積極的に摂取したいと考える方が増えている一方で、食事の時間を如何に省き、他の活動に時間を割くかが課題とされている現代。

そこで、食の仕組みを変革することで、時間と健康という課題を同時に解決するために「スナックサプリ」を開発しました。

誰でも簡単に野菜の栄養を摂取できることで幸福度を向上させることを目的に、製品開発に取り組んでいます。

関連プレスリリース:世界の食文化に変革を!スナックサプリを開発

(https://yasada.my.canva.site/press001)

スナックサプリSAADA

スナックサプリNIIDA

加工

2024年7月8日 株式会社野菜田が手掛ける「スナックサプリ」についてクラウドファンディング【CAMPFIRE】に掲載しました。

今回のクラウドファンディングで集められた資金は設備費、人件費、広告宣伝費、商品開発費等に使用し、本事業の認知度向上と事業への参画者増加を目的としています。

リターンにはスナックサプリ2製品の他、一時的な研究開発協力権利・優先卸売り業者権利などがラインナップされています。

関連サイト:世界をかえる!!「スナックサプリ」開発(CAMPFIRE)

(https://camp-fire.jp/projects/view/771542#menu)

1,000千円を目標金額とし2024年8月15日まで実施となります。

