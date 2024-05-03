鹿島vs湘南 スタメン発表
[5.3 J1第11節](カシマ)
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 32 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 25 佐野海舟
MF 30 名古新太郎
MF 33 仲間隼斗
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 16 須貝英大
MF 8 土居聖真
MF 15 藤井智也
FW 7 アレクサンダル・チャヴリッチ
FW 36 師岡柊生
FW 37 垣田裕暉
監督
ランコ・ポポヴィッチ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 3 畑大雅
DF 22 大岩一貴
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 33 高橋直也
FW 11 ルキアン
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
FW 77 石井久継
監督
山口智
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 32 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 25 佐野海舟
MF 30 名古新太郎
MF 33 仲間隼斗
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 16 須貝英大
MF 8 土居聖真
MF 15 藤井智也
FW 7 アレクサンダル・チャヴリッチ
FW 37 垣田裕暉
監督
ランコ・ポポヴィッチ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 3 畑大雅
DF 22 大岩一貴
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 33 高橋直也
FW 11 ルキアン
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
FW 77 石井久継
監督
山口智