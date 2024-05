5月1日 公開

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」における、新キャラクター「豪鬼」モダン操作での「瞬獄殺」コマンドを公開した。

コマンドリストは、「ストリートファイター」公式Xによって公開されたもの。リストによれば、モダン操作では各種スーパーアーツがより簡単に繰り出せるものの、その中に「瞬獄殺」は組み込まれていない。

その代わり、モダン操作でも手動入力で「瞬獄殺」が発動可能。発動操作は「弱→弱→中→強」となり、ワンボタンではないことが明らかになった。

