SNS が普及した現在では、レストランの対応の良し悪しや洋服や食品など購入した商品の感想が多数投稿されている。しかし、国によっては投稿の内容に注意する必要があるようだ。ナイジェリア在住のある女性は、地元メーカーが販売するトマトピューレの味を批判したことで逮捕、起訴されてしまったという。米ニュース メディア 『New York Post』などが伝えている。ナイジェリアの都市ラゴスに住むキオマ・オコリさん(Chioma Okoli、39)は、 Facebook に1万8000人以上のフォロワーがおり、地元では名の知れた起業家でもある。そんなキオマさんが昨年9月17日、トマトピューレについて投稿したことで 警察 に逮捕された。

キオマさんはシチューを作るためにお気に入りのトマトピューレを買いに行ったが、品切れだったことから地元の大手食品メーカー「エリスコ・フーズ・リミテッド(Erisco Foods Limited)」のトマトピューレを初めて試してみたという。しかしこのトマトピューレが思った味ではなかったようで、キオマさんは Facebook で正直に「甘すぎる」と投稿した。すると投稿から1週間後の9月24日、キオマさんは教会にいたところをナイジェリア 警察 の私服警官に逮捕されてしまったのだ。キオマさんはトマトピューレの批判をしたことで、同国が定めるサイバー犯罪禁止法違反の容疑で逮捕され、彼女はそのまま雨漏りのする床が濡れた状態の独房に勾留された。キオマさんは、米ニュース メディア 『 CNN 』の取材に対して次のように述べている。「あの日の午後6時頃、私は独房に入れられてしまったのです。椅子などもなく、天井からの雨漏りで水浸しの床に足が浸かった状態で翌日まで立ちっぱなしでいることを余儀なくされました。時々脚が疲れてしゃがんだりして、そんな中で私は家にいる子供たちのことを考えたり、自分自身に問いかけたり祈ったりと、精神的にかなり参っていました。」キオマさんは翌日、「 謝罪 する」という条件で保釈されたが、彼女の 弁護士 によれば「 警察 に強要されたため 謝罪 に応じただけで、正式なものではない」と主張している。 裁判 所に提出された法的文書によると、ナイジェリア 警察 はキオマさんが「エリスコ・フーズ・リミテッドに対して(批判的な方向へ)人々を扇動する目的で Facebook を利用した」ために告訴したとその理由が書かれてあったそうだ。また、同 警察 は3月7日に「(人々を扇動する目的で投稿したとする)有力な証拠を掴んだ」と声明を発表し、さらにキオマさんが「人々を扇動するために虚偽の投稿をした」として、サイバー犯罪禁止法24条に基づいて起訴したと述べている。もしキオマさんが有罪となれば、最長3年の懲役または700万ナイラ(約77万円)の罰金、あるいはその両方が科せられるという。また、これとは別にキオマさんは「人々を扇動するために2人の人物と共謀した」としてサイバー犯罪禁止法第27条に違反しているため、7年の懲役が科せられる可能性があるとのことだ。また、キオマさんはエリスコ・フーズ・リミテッドから民事訴訟で訴えられており、同社は今年1月19日に「彼女の発言によって、数社のサプライヤーが当社との提携を解消する決定を下した」と発表し、訴訟は「当社の評判を守るため」と述べている。同社はキオマさんに対して50億ナイラ(約5億5000万円)の 損害賠償 を求めているが、キオマさんの 弁護士 イニベヘ・エフィオン氏(Inibehe Effiong)を含む弁護団は現在、 警察 とエリスコ・フーズ・リミテッドを相手どり、訴訟を起こす準備を進めているそうだ。ちなみにイニベヘ氏よると、エリスコ・フーズ・リミテッドからの民事訴訟についての審理は5月20日に行われる予定だという。