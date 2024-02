英ランカシャー州ラングホーに住む6歳と4歳の娘を持つ女性が2020年、Facebookに投稿した家族の絵が最近、再びネットを騒がせている。その絵は6歳の娘の作品で、家族の日常をそのまま描き出したものだったのだが…。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。「6歳の娘に『家族の絵を描いて』とお願いしたら、娘は誇らしそうにこの絵を私に見せたわ。」そんな書き出しで始まった、2児の母アメリア・グリーンさん(Amelia Green)の2020年のFacebookへの投稿が今、再び脚光を浴びている。

2人の子育てで忙しかったアメリアさんは当時、「5分でいいから自分の時間が欲しい」と長女ジェーンちゃん(Jane)に家族の絵を描いてもらい、その間にゆっくりと紅茶を味わうことにしたそうだ。ジェーンちゃんは、アメリアさんがまだ紅茶を楽しんでいる最中に父アンディさん(Andy)、母、自分、妹アラベラちゃん(Arabella)の家族4人をカラフルに描き上げた。そして完成した作品を見せにきたのだが、その絵に目をやったアメリアさんは思わず、紅茶を吹き出しそうになったという。なんとジェーンちゃんの家族の絵には、男性器1つと女性器3つがしっかりと描かれており、可笑しくて仕方がなかったアメリアさんはFacebookでシェアすることにしたのだった。「ジェーンにはもちろん、『とても素敵な絵ね』と褒めたのよ。ただその上でこう伝えたの。『人の前部は描くべきではないし、お尻丸出しもダメよ』とね」とその時のことを語るアメリアさん。Facebookでは当時、こんな決意を綴っていた。「この絵では性器が露わになっているの。でも私はこう約束したのよ。『私たちは実生活でちゃんと下着を着用し、前部を覆い隠すとね!』」ちなみに過去には、英ノッティンガムシャー州の4歳女児が学校で描いた"大胆なママの絵"が話題になった。その絵では人間離れしたような大きなお尻をしており、母親は笑いが止まらなかったそうだ。