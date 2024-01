購入したばかりの新しいスマートフォンやタブレットには、スクリーンを保護するためのプラスチックフィルムが貼られている。しかし スペイン 在住の女性は、新品のサムスン製テレビの画面にあった保護フィルムを剥がしたところ、テレビが映らなくなってしまった。女性が剥がしたのは保護フィルムではなく、液晶ディスプレイの表示には欠かせない偏光板と呼ばれる重要なフィルムだった。米ニュースメディア『The Daily Dot』が伝えている。

アメリカ出身で現在はスペインのバレンシアに暮らすケルシー・イダルゴさん(Kelsey Hidalgo)が今月8日、TikTokに動画を投稿したところ注目を集めた。動画はケルシーさんが購入したばかりのサムスン製のテレビをセッティングする様子で、パートナーとともにテレビの画面に貼られている保護フィルムを剥がす様子が映っている。2人はテレビ画面の隅から慎重に保護フィルムを剥がし始めたが、途中でテレビの電源を入れて再びフィルムを剥がそうとしたところ、これが保護フィルムではなく偏光板だったことに気づいたのだ。しかし時すでに遅しだったことから、フィルムは全部剥がすしかなかったようだ。偏光板とは、360度全方向に振動する光の波を一定方向に振動させる役割を持つ。液晶ディスプレイや有機ELディスプレイのスクリーンから発せられた光の振動は、この偏光板が整えていることで映像が見られるのだ。そんな重要なものを剥がしてしまったことで、ケルシーさんのテレビは映らなくなってしまった。ケルシーさんは剥がした偏光板のフィルムをテレビにかざしているが、フィルムを通してだけ映像を見ることができた。動画には、「しばらく前に起きたことで、今になってようやく話せる気持ちになったんだけど、これは保護フィルムではありません。絶対剥がさないでください」とキャプションを添えており、これまでに510万回以上も視聴されている。フォロワーからは、「なんで剥がしちゃったの?」「メガネに貼ってテレビ見るしかないね」といった声が寄せられたが、サムスン製のテレビで同じような失敗をしたという人もいて、このようなコメントも見受けられた。「冗談抜きで、2年ほど前に私もサムスンのテレビで同じことしちゃったわ。だって端っこが少し剥がれていたから。」「設計上の欠陥だね。偏光板フィルムの端はフレームで覆われているべきだ。端っこが露出した状態で剥がれやすいままにしておくのは良くない。」「そんな簡単に剥がれるものなの? 大丈夫サムスン?」その後、ケルシーさんはフォローアップ動画を投稿し、「なぜ剥がしてしまったのか」という質問に対して、偏光板のフィルムの隅が少し剥がれていたため、保護フィルムと勘違いして剥がしてしまったと答えている。また、幸いにもケルシーさんがサムスン社に連絡したところ、新しいテレビと交換してくれたそうだ。なおケルシーさんは、動画の中で「画面に『これは保護スクリーンではありません』『剥がさないで』などの注意書きステッカーを貼って欲しい」と訴えている。テックインサイト編集部ではケルシーさんに、注意書きステッカーについてサムスン社からなにか反応があったのかなどをうかがうべく取材を申し入れている。画像は『KUMA|Life & Lashes in 2024年1月8日付TikTok「I feel like I can talk about this now since its been a while.」、2024年1月12日付TikTok「Replying to @Lulu ____」』『Andie.ink 2023年12月18日付TikTok「Do I have a story for you!」』『New York Post 2021年10月29日付「Woman nearly discards diamond worth $3M after mistaking it for toy」(Featonby’s Auctioneers)』『Katie Zornes 2023年10月3日付TikTok「I was so excited to share my watermelon with you.」』『Melin Jones 2019年6月30日付Facebook「Editing this with a little more information because some of the news stations have really butchered it & have false statements.」』『Angus Duncan 2023年12月25日付X「Apparently I got my fiancee the wrong Dyson Air-thingy?」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)