米アイオワ州に住む30歳の女性が9月下旬、帝王切開で8人目の赤ちゃんを出産し話題になっている。6万3千人超のフォロワーを持つTikTokerでもある女性には出産後、「いったい何人産むの?」「身体は大丈夫なの?」といった質問が相次いでいるが、本人は「卵管を結ぶ不妊手術はまだ受けるつもりはない」と答え、9人目の赤ちゃんの可能性を否定していない。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

アイオワ州に住むメルセデス・リンさん(Mercedes Lynn、30)は9月27日、8回目の帝王切開で8人目の赤ちゃんを出産した。

「大家族を持つことは私の幼い頃からの夢」と語るメルセデスさんが、最初に妊娠したのはまだ高校生の時で、長女は現在13歳になる。

実は8人の子供のうち、長女だけは父親が違うそうだが、9月22日に結婚11年目を迎えた現在の夫の間には11歳(次女)、10歳(長男)、8歳(次男)、6歳(三女)、4歳(三男)、2歳(四男)、そして生後2か月(四女)の7人の子をもうけている。

メルセデスさんは「長女だけは中学から公立学校に通っているけど、他の子は全員、ホームスクールで育てているわ」と明かし、10人家族になったことについてこのように述べている。

「以前の私は子供が6人欲しいと思っていて、ノートに未来の子供たちの名前を書き留めていたほどよ。ただ夫は、子供は2人と考えていたようなの。だから今はちょうど、6と2を足した8人目が誕生したというところかしらね。」

「TikTokでは多くの人に『9人目も産むの?』と聞かれるけど、夫は『これで終わりにしてもいいし、産んでもいい』と言ってくれているの。私はというと、30歳で8人目を産んだということもあって、若い時よりも身体の回復が遅れているのを感じるし、末っ子はまだ生後2か月でしょう。だから今すぐに9人目というのは考えていないの。でも子供を産まずに後悔することはあっても、子供をたくさん産んで悔いが残ることは決してないと思っているし、卵管を結ぶ不妊手術はまだ受けるつもりはないのよ。」

「私たち夫婦は、子供は神様からの恵みだと思っているの。子供たちは世界に大きなインパクトを与える存在になると思うし、子供たち全員が目的を持って生まれてきていると信じているわ。」

そしてそんなメルセデスさんには、次のようなコメントが届いている。

「8回も帝王切開だなんて、自分と子供を危険に晒しているのでは?」

「8回って、産婦人科が許可を出したってことよね?」

「3回までしか許可されないものと思っていたわ。」

「2回の帝王切開後、私のお腹の筋肉はなくなってしまったわ。どうやったら8人も産めるのかしら?」

「私は9人を自然分娩で産んだ後、10人目を帝王切開で出産したの。でも二度と帝王切開はしないわね。」

「8回も帝王切開って、一度切った傷を開けるの? 怖くないの? 合併症などもあるのでは?」

「私も6人を帝王切開で産んだわよ。」

「私は5人目で最後にしたわ。身体がもたないもの。」

「自分に何かあったら、子供たちの面倒を見る人がいなくなるでしょう。もうこれで最後にすべきでは?」

「すごい勇気がいることよね。」

「私にはこんなにたくさんの子供たちを育てる忍耐がないわ! 素晴らしいわね!」

そんな声に対し、メルセデスさんは「幸運なことにこれまで酷い合併症などは起こしたことはなくて、問題がなく出産できたことには感謝しているわ」と述べており、最近のTikTokでは出産から2か月が経ち、身体の調子もずいぶんよくなってきていることを報告している。

ちなみに帝王切開のギネス世界記録は11人で、アメリカのクリスティーナ・ハウスさんが1979年5月15日から1998年11月20日の間に女児6人、男児5人を出産していた。

なお大家族といえば、22人の子供を持つイギリスのノエル・ラドフォードさん(52)とスーさん(48)夫妻だろう。夫婦の長男は現在34歳で、末娘は3歳という。

