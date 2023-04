Twitterを買収してCEOに就任したイーロン・マスク氏のサブアカウントらしきものの存在が明らかになり話題を呼んでいます。

Elon Musk may have accidentally leaked his burner account | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/04/25/elon-musk-leaked-burner-account/

2023年4月25日、マスク氏はTwitterのサブスクリプション機能をアピールするためのツイートを投稿しました。

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform. Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

このツイート自体は何の変哲もないツイートなのですが、一緒に投稿したTwitterのスクリーンショットにマスク氏がひそかに運用するサブアカウントのアイコンが写り込みました。

アイコン画像をベースにこのアカウントを捜索したところ、「@ErmnMusk」というマスク氏のサブアカウントらしきものの存在が明らかになっています。@ErmnMuskのアカウント名は「Elon Test」で、アイコンにはマスク氏の3歳の息子の写真が使用されています。

海外メディアのTechCrunchは「@ErmnMuskがマスク氏のサブアカウントなのかどうか、決定的な証拠はありません。Twitterやマスク氏にコメントを求めても返ってくるのはうんちの絵文字だけです」と前置きしつつ、@ErmnMuskの過去のツイートを探ると、同アカウントがマスク氏のサブアカウントらしいことがよくわかるとしています。

例えば、ビットコインのプロモーターであるマイケル・セイラー氏がビットコインの開発者として知られるサトシ・ナカモトの名前について言及した際、@ErmnMuskは「日本の女の子は好きですか?」とリプライしています。

Do you like Japanese girls?— Elon Test (@ErmnMusk) November 13, 2022

FTXの創設者であるサム・バンクマン=フリード氏と交際していたAlameda Researchの元CEOであるキャロライン・エリソン氏をからかうようなツイートへのリプライも。

I ???? librarians— Elon Test (@ErmnMusk) November 13, 2022

さらに、BloombergのコラムニストであるMatthew Yglesias氏の「数週間前に人員削減が発生し、全員がMastodonに移行したため、Twitterの存在意義がなくなったことは残念です。私はTwitterでツイートするのが好きでした」というツイートには、泣き笑いの絵文字をリプライで送っています。

????— Elon Test (@ErmnMusk) December 6, 2022

加えて、@ErmnMuskは「5月4日についに3歳になる」ともツイートしており、これはマスク氏の息子である「XÆA−12」の生年月日と一致しています。

I will finally turn 3 on May 4th!— Elon Test (@ErmnMusk) April 24, 2023

マスク氏のファンが同氏になりすまして@ErmnMuskを運用している可能性もありますが、TechCrunchは「@ErmnMuskのツイートはマスク氏のTwitter上での立ち居振る舞いを非常によく反映しており、その他にも同氏のサブアカウントである可能性を示す多くの証拠があります」と指摘。

ツイート以外の証拠のひとつが、@ErmnMuskがマスク氏がTwitterを買収した直後に作成されたという点。

もうひとつの証拠は、@ErmnMuskがアイコン画像に使用している息子の写真がアップロードされたのは2022年11月29日のことで、それ以前にこの画像がインターネット上に投稿されたことはないという点です。

The best evidence I’ve seen that @ErmnMusk was Elon’s alt is the age of the profile image: it was uploaded on 29 November 2022. Even if you don’t trust my data, you can tell by the Snowflake ID in the URL, which encodes the date. https://t.co/bCItLvr61S— Travis Brown (@travisbrown) April 25, 2023

なお、@ErmnMuskには認証済みバッジがついていないのでTwitter Blueには加入していないようです。