先月31日の夜、オーストラリアのある留守宅に強盗が侵入した。すると留守番をしていたペットのコンゴウインコが、窓ガラスが割れた音を聞いて大声で鳴き始めた。その鳴き声は甲高く、警報のように家中に鳴り響き、周囲に気付かれてはまずいと思ったのか強盗はすぐに退散していったという。監視カメラが捉えた映像とともに『9News』などが伝えている。

豪ビクトリア州メルボルン在住のアレクサンドラ・カバナーさん(Alexandra Kavanagh)は先月31日の夜、一家で外出した。アレクサンドラさんは“ヴェルサーチ(Versace、3)”という名前のコンゴウインコを飼っており、この日は初めてヴェルサーチだけで留守番させることにした。

しかしアレクサンドラさんたちが帰宅すると、窓ガラスが割れており、強盗に入られたことが発覚した。不運な出来事に見舞われたアレクサンドラさんたちだったが、家の中に設置していた監視カメラの映像を確認すると驚きの光景が捉えられていた。

カメラはヴェルサーチのいるケージの前に設置されており、映像には電気がついたリビングルームのケージ内で過ごすヴェルサーチの姿が映っている。そして奥の方から「ガシャン」と窓ガラスの割れた音が聞こえると、ヴェルサーチはまるで人が叫び声をあげるように「アー!」と甲高い声を発したのだ。強盗らの姿は見えないがヴェルサーチはその後も叫び続け、まるで警報のような鳴き声が家中に響いた。

留守で人はいないと思い込んでいたはずの強盗らは驚いたようで、家のそばには窓ガラスを割るのに使用したとみられる道具が放り投げられたままになっており、ヴェルサーチの鳴き声を聞いて慌てて逃げ出したもようだ。

のちにアレクサンドラさんは「今までの番犬の中で最高です。番犬よりも良いですね」とヴェルサーチの咄嗟の行動を絶賛している。アレクサンドラさんたちが帰宅した当時、ヴェルサーチは怖がっていたのか羽根は逆立ちケージから出ようとしなかったという。しかししばらくするとケージから出てきたため、アレクサンドラさんはヴェルサーチにたくさんキスをし、たっぷりのおやつをあげて感謝の気持ちを伝えたそうだ。またアレクサンドラさんはヴェルサーチに新しいおもちゃを買うことも考えているという。

ヴェルサーチが強盗を追い払った様子を捉えた動画が紹介されると、「なんて賢い鳥なんだ」「このコンゴウインコは美しく素晴らしいよ」「番犬ならぬ“番鳥”なんてすごい」「まるで映画『ホーム・アローン』みたいな展開」など笑いの声やヴェルサーチに絶賛の声が届いた。

なおコンゴウインコは人間の2〜3児並みの知能を持ち、言葉を覚えるのが得意なことで知られている。2018年には救出に来た消防隊員に「失せろ!」と言葉を発したコンゴウインコが多くの人の笑いを誘っていた。

画像は『Metro 2023年1月6日付「Shrieking pet parrot scares off burglars who tried to break into family home」(Picture: 9 News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)