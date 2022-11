今月8日、家の前の芝生で遊んでいた6歳男児が突進してきた近所の犬に襲われそうになる事件が発生した。しかし一緒にいた愛犬のジャーマンシェパードはすぐに危険を察知し、攻撃した犬に威嚇をして男児を守ったのだ。この瞬間を防犯カメラが捉えており、勇敢で忠実な犬の姿に絶賛の声が届いていると『New York Post』などが伝えた。

今回話題の動画は、米フロリダ州の民家に設置された防犯カメラが捉えた。その映像には自宅前の芝生にて、愛犬のジャーマンシェパードである“タンク(Tank、1)”と一緒に遊ぶピンク色のTシャツを着た6歳の男の子の姿が映っている。

一見すると何気ない日常だが、突然画面の右奥から1匹の黒い犬が猛スピードで男の子をめがけて走ってくるのが確認できる。異様に速いそのスピードは一目で男の子に飛び掛かろうとしているのが分かるほどで、大型犬である黒い犬は男の子の体格と大差はなく襲われてしまえば大ケガは免れない状況だ。

思わず緊張が走った瞬間だが、黒い犬が男の子を襲う直前にクリーム色の毛色を持つタンクが咄嗟に男の子の前に飛び出し、突進してきた黒い犬を威嚇したのだ。その後も黒い犬が男の子に近づかないよう、追い払うように追いかけて威嚇を続けている。男の子は飛び出してきたタンクにぶつかって転んでしまったが、ケガは無かったようで駆け寄ってきた母親に抱き着いて怯えていた。

さらに映像には黒い犬が襲ってきた瞬間に、画面右手前からもう1匹犬が走ってきたのが確認できる。この犬はタンクと一緒に飼われている男の子の愛犬で、危険を察知し男の子を守るため瞬時に駆け付けたのだ。その後、黒い犬の飼い主が慌てて走ってくると黒い犬は追いかけるのを止め、タンクは黒い犬をけん制しながら男の子の無事を確認するかのように男の子の元へ戻っていった。

この映像を男の子の父親がTikTokに投稿すると今月18日の時点で再生回数が2100万回を超える注目を集め、コメント欄には「これは最悪の事態になっていた可能性があるし、男の子を守ったこの犬は素晴らしい!」「守り切ったこの犬にはステーキのご褒美をあげたい」「追い払った後に男の子の無事を確認しているのもいいね」「後から走ってきて守ろうとしていた犬も賢いよ」とタンクともう1匹の犬の対応に大絶賛の声が寄せられた。

男の子の母親も今回の動画を自身のTikTokに投稿しており、タンクは特別な訓練を受けた経験は無く今回の勇敢な行動はタンクの本能的なものであると明かしている。また普段は他の犬と同様におもちゃで遊ぶ可愛らしい犬で、母親は男の子を救った時とは対照的なお茶目なタンクの姿を投稿した。

ちなみに今年8月には、愛犬が3歳男児を突然襲った犬に矢の如く飛びかかり救う瞬間を捉えた動画がネット上に投稿され、大きな話題を呼んでいた。

