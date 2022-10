フィットネス系インフルエンサーとして活動するブラッドリー・マーティンさん(Bradley Martyn)が現地時間9月22日、女性を上に乗せた状態で重り(バンパープレート)を持ち上げるスタント動画をTikTokに公開した。残念ながら彼の挑戦は失敗に終わっており、動画には重りがブラッドリーさんの顔を直撃する瞬間が記録されてしまった。『VT.co』『New York Post』などが伝えている。

アメリカ在住のブラッドリー・マーティンさんは、日々のトレーニングの様子や危険なスタントに挑戦する動画などで人気のフィットネス系インフルエンサーだ。

彼のTikTokで現地時間9月22日に公開された動画では、ブラッドリーさんがベンチに仰向けになり、トレーニング仲間で同じくインフルエンサーのアンジェリーナ・マルドナドさん(Angelina Maldonado)を厚いゴム製の重り(バンパープレート)に乗せてバーベルを上げるように腕の力だけで持ち上げる挑戦に試みた。

動画は、ブラッドリーさんが円型のバンパープレートを腹部に置き、その上にアンジェリーナさんが乗るところから始まる。

アンジェリーナさんが不安定なバンパープレートの上に立ち上がりバランスをとると、ブラッドリーさんは仰向けのままの状態でアンジェリーナさんごと高くバンパープレートを持ち上げた。

筋肉隆々のブラッドリーさんだが、さすがにアンジェリーナさんの体重が加わった重りを支える腕はバランスをとる難しさもあってかプルプルと震えている。

ブラッドリーさんは数秒間、バンパープレートを掲げて静止していたが、上に乗ったアンジェリーナさんがバランスを崩し、重りを蹴り落とすような形で滑り落ちてしまった。

アンジェリーナさんの落下とともにブラッドリーさんの顔には「ゴッ」と鈍い音を立ててバンパープレートが直撃し、ブラッドリーさんは顔を負傷して10針縫う羽目になったという。

ブラッドリーさんはこの危険なスタントに挑戦した理由と失敗の原因について、以下のように語っている。

「僕が犯した間違いは2つ。彼女の身体の向きを反対にすべきだったこと、重りに(バランスの取りにくいゴム製の)バンパープレートを使ったことだ。」

「以前、女の子がバンパープレートの上に座って、それを僕が持ち上げたことがあったんだ。」

「だけど、誰かが『どうして彼女を立たせないんだ』と言ってきてね、『ああ、それはいいね、簡単なことさ』と思ったんだよ。」

ブラッドリーさんのこの動画は、瞬く間に注目を集めて再生回数は2040万回以上に上った。また現地時間23日には、別の角度から捉えた失敗時の動画と女性が身体の向きを反対にした状態で行った成功例の2本の動画がTikTokに公開され、いずれも140万回と180回の再生回数を記録している。

画像は『Bradley Martyn 2022年9月23日付Instagram「How it feels when you drop your phone on your face」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)