65ºÐ¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·½÷À¤Ë³Ø¤Ö¡¢·î12Ëü±ß¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹ÊýË¡
¡¡65ºÐ¡¢1LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡¢Î¥º§¤·¤¿É×¤È¤Î´Ö¤ËÂ©»Ò¤¬¤Õ¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ï½µ3Æü¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø65ºÐ¤«¤é¿´¤æ¤¿¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤À¤±¤±¤É¥¥é¥¥é¤·¤¿Æü¾ï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤Î¼ýÆþ¤Ï¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤ÈÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ12Ëü±ß¡£·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¼«Í³¡£¤½¤ÎÈë·í¤Ï¡¢50Âå¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß30Âå¡¢40Âå¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢Ï·¸å¤ËÂÐ¤·¤ÆÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â»äÃ£¤È¤Ê¤ó¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤Ï¤¹¤³¤ä¤«¤½¤Î¤â¤Î¡£ÅÜÅó¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤ò¡¢¤ª¤·¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¡¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤è¤¦
¡¡24ºÐ¤Ç·ëº§¡¢42ºÐ¤ÇÊÌµï¡¢Ìó5Ç¯¸å¤ËÎ¥º§¡¢46ºÐ¤Ç¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡£¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤ÎÅ¾µ¡¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ãÆ°¤Ê¤¬¤é½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÂ¨ºÂ¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¡£46ºÐ¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤Î¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¡Ö½»¤à¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¡£45ºÐ¤ÇÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢56ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡É¬Í×¤Ê¤Î¤Ïµ¤ÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¡¢¤Ç¤âÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡¡50Âå¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¡¢¤Ç¤âÌµÍý¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£Ï·¸å¤Î»ñ¶â¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â50Âå¡¢¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·î¤Ë12Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·î¡¹¤Î¼ý»Ù¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é²Ô¤²¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«·×»»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½¼Â¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤òÇ§¤á¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Î·×²è¤â¤¿¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò³«»Ï¡£63ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤Ë½µ5Æü¶ÐÌ³¤ò½µ3Æü¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌµÍý¤»¤º¡¢É¬Í×¤Ê¶â³Û¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¯¤¯¡×¤Î¤¬¥·¥ç¥³¥é¤µ¤óÎ®¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Ãå¤ë¤³¤È¡¢Áõ¤¦¤³¤È¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¶Ë°Õ
¡¡¤´¼«¿È¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¬¤éÍßÄ¥¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤â¥·¥ç¥³¥é¤µ¤óÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¥»¥ó¥¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸÷Ç®Èñ¤Ï¤È¤¤É¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤Ç¸ø³«¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¾×Æ°Çã¤¤°ÕÍß¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÀáÌó¤âÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»î¹Ôºø¸í¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¥¤ß¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥µ¥¤¥º¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢Çã¤¤Êª¤¬¤°¤ó¤È¤·¤ä¤¹¤¯¡×¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ì·³¡£¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤âÁ´Éô°¦ÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¡Ö¥»¥ß¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Î²÷Å¬¤µ¤ò¤·¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÇÅý°ì¡×¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¹¥¤ß¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÏÇ¯Îð¤âÁª¤Ð¤º¡¢Î®¹Ô¤â¤Ê¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥·¥Ã¥¯¤Ë¤âÀ®¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ½»»¤ò·è¤á¤ë¡×¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Ï5Àé±ß¤Þ¤Ç¡×¡Ö¥³¡¼¥È¤Ï2Ëü±ß¡×¤Ê¤É¡£¶â³Û¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼è¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¡Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¡¡²ÈÂ²¤È½»¤ß¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÊë¤é¤·¡£¥·¥ç¥³¥é¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1LDK¡£´Ö¼è¤ê¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¡£»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¸·Áª¤·¤¿²È¶ñ¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¡£¿©´ïÃª¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©´ï¤Ï¥·¥ó¥¯²¼¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆ±ÍÍ¡¢¤³¤Á¤é¤â¸·Áª¤·¤¿°ì·³¤Î¤ß¡£ËÌ²¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥¤¥Ã¥¿¥é¤Î¿©´ï¤¬ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¹¡£