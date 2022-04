鼻がつぶれたような愛嬌のある顔で知られるパグの飼い主が今月初め、愛犬“マックス(Max)”の面白動画をTikTokに投稿したところ大きな反響があった。カメラが捉えたのは、マックスが前足でクッションにパンチする姿で「まるでボクサーだ!」「可愛すぎる」と注目が集まった。『The Mirror』などが伝えている。

英ウォリックシャー州に住む3児の母ケリー・イーストさん(Kelly East、39)が今月10日、TikTokでシェアしたパグの“マックス(Max、3)”の動画が話題だ。

動画ではソファーの上に後ろ足で体を支えて座っているマックスが、2本の前足を上手に使いクリーム色のクッションにパンチをしている。それも一度だけではなく、まるでボクシングの練習でもしているかのような連続パンチである。

ケリーさんの夫ネイサンさん(Nathan、38)は「マックスが同じようにするのを何度か見たことがあってね。居間でクッションにパンチするのを見た時は、『これは撮影してSNSに投稿しなきゃ』と思った。だってとにかく面白いからね」と当時を振り返る。

この動画は投稿から1週間で330万回超の再生回数を記録し、ネイサンさんは「マックスがいかにクッション嫌いであるか」についてこのように説明した。

「ソファーの上のクッションが大嫌いなマックスは、ソファーの端から端に移動してはクッションを押し出したり、キックしたり、弾き飛ばしたりするんだ。そうやってクッションを全て床に落とすと、仰向けになって足を空中でバタバタさせるんだ。もう1匹のパグの“ベラ(Bella)”は『いったい何をしているの』と呆れた顔で見ているよ。」

ただマックスの愚行はこれだけでは終わらず、クッションがソファーの上にひとつもないことを確認すると「見て! これは僕がやったんだ」と誇らしそうに一家を見つめるそうで、ネイサンさんはこんな感想を述べている。

「マックスは僕らのインテリアデザインの選択を全く評価していないようで、嫌悪感いっぱいでクッションを睨みつけるんだ。まるで『このクッションは床にあるべきで、ソファーの上にあるべきじゃない』と言っているかのようにね。」

「マックスに引っ張られたりぺちゃんこになったりで、今あるクッションは3セット目だよ。ソファーには5つのクッションを置くようにしているけど、1つ1670〜3350円(10〜20ポンド)くらいするからね。マックスのおかげで結構な出費になっているよ。」

そしてマックスの性格について「自分のことをボスだと思っているんだ。僕がやめるように言っても全く動じないし。我が道を行くというか、まるで小さな赤ちゃんのようだね」と分析している。

ちなみに一家がマックスを自宅で飼い始めたのは生後6か月の頃で、ネイサンさんはすぐにこの奇妙な習慣に気付いたそうだ。「実はマックスの前には中型のボクサー犬を飼っていたんだ。ボクサー犬の次は、“ボクサーになりたい犬”だなんて変な話だよね」と笑うネイサンさん。この動画には「映画『ロッキー』を彷彿とさせるね」「この犬とは喧嘩しないほうがいいね」「どことなく哀愁が漂っている」「可愛い」「まさにボクサーだね。ゲームはいつだい?」といったコメントがあがっており、マックスに癒された人も多いようだ。

