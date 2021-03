このほどアメリカから窮地に陥った恩師にかつての教え子が手を差し伸べるという心温まる話題が届いた。大好きだった先生が車上生活をしていることを知った男性は、恩師の誕生日に大きなプレゼントを贈った。『FOX 11 Los Angeles』『LADbible』などが伝えている。

米カリフォルニア州フォンタナ在住のスティーブン・ナヴァさん(Steven Nava、21)は3月初旬、町で恩師であるホセ・ヴィラロエルさん(Jose Villarruel、77)に偶然出会った。ホセさんはスティーブンさんが通っていた学校でかつて臨時教師として働いており、生徒からの人気も高かった。

スティーブンさんもホセさんを慕っていた生徒のひとりだったが、久々に会ったホセさんを見て動揺してしまった。ホセさんはパンデミックにより臨時教師を辞め、一人で車上暮らしをしていたのだ。ホセさんは昨年5月、学校の授業のオンライン化が進んだことにより、自分の役目が終わったと判断して辞表を提出したそうだ。

その後は年金受け取りの手続きをしたものの、借金を抱えていたことに加えてメキシコに住む家族を養うには十分な収入にはならなかったため、アパートを借りるのを諦めて車上生活を送ることにしたという。

生活が様変わりしてしまった恩師の姿にスティーブンさんはショックを受け、ホセさんに手持ちの300ドル(3万2700円)を渡して生活の足しにしてもらった。スティーブンさんは当時のことをこのように振り返っている。

「僕はほぼ毎日先生に会いに行きました。彼がどんな状況にあるか話す必要があると感じたのです。パンデミックがどのようにして彼から教師の仕事を奪ったのか、心が打ちのめされた感じで腹が立ってきました。」

「これはパンデミックによる犠牲の一つにすぎませんが、もし皆さんの恩師である人が同じ状況になっているのを目にしたなら本当に悲しく感じると思います。そして誰かを助けるために何かをしなければと思わずにいられないことでしょう。」

スティーブンさんはそれから毎日のようにホセさんに会って会話を交わし、今月11日がホセさんの誕生日ということを知った。するとスティーブンさんは彼にとびっきりのプレゼントを贈ろうと思い立ち、ホセさんの生活資金のために5000ドル(約55万円)を目標にクラウドファンディングサイト「GoFundMe」で寄付を募った。

スティーブンさんは知人やSNSでホセさんの支援を訴え続け、その甲斐があって6日後には目標金額の約5倍以上の27000ドル(約295万円)もの寄付が集まった。そしてホセさんの誕生日の前日、スティーブンさんは彼のためにホテルを予約しそこに宿泊してもらうことにした。

誕生日当日にはスティーブンさんの他にかつての教え子が集まり、恩師の77歳の誕生日を盛大にお祝いした。スティーブンさんからホセさんには27000ドルの小切手が手渡され、2人は力強いハグを交わした。

ホセさんは贈られた小切手について、メディアのインタビューに「一瞬『夢でも見ているのか?』と思いました。今でも自分に起こったことが信じられません。今後は他の誰かの助けになりたいと思っています」と語っている。

ちなみに『People.com』によると、アメリカにおいて臨時教師の収入は年間22000ドル(約240万円)〜32000ドル(約350万円)とのことだ。今回ホセさんに贈られた27000ドルは彼の年収に匹敵する金額だが、スティーブンさんはホセさんが完全に通常の生活に戻れるよう、現在新たに「GoFundMe」で寄付を呼びかけている。

