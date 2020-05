27年おきなんて待ってられない。

昨年11月に第一報をお知らせした“ペニーワイズ”美少女フィギュア。ホラーキャラクターを美少女化し、大変フェティッシュに立体化するコトブキヤのフィギュアシリーズ「HORROR美少女」に、映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』の、27年おきに現れる恐怖の象徴“ペニーワイズ”がラインナップされるのです。発売は2020年10月に決定。

そしてこのたび、完成品の写真が到着。喜び勇んでデリーに帰りたくなってしまう可愛さに仕上がっております。

まずはイラストからおさらいしますよ。イラストレーター山下しゅんやさんが描きあげた、小悪魔的なかわいさの美少女ペニーワイズちゃんがこちら!

そして立体化されたフィギュアがこちら!

イラストに忠実に、且つリアリティのある肉感、重量感をそなえた美少女ペニーワイズが三次元にお目見えでございます。

ぐるりと一周



全角度美しいのでぐるりとご覧ください。

ウエストのフリルと腰のリボンの赤いグラデーションが、ペニーワイズの衣装が血に染まっているシーンを思い起こさせますネー。自分の血じゃなくて、食ってる子供の血だけど……。

この角度だと、表情がグッと怖く見えます。

左手のこまやかなポージングにも目が行っちゃう。小指を立てつつ、人差し指もややあげて親指を添える。美少女しぐさ。

イラストでは分からなかったパンプスのサイドのデザインも明らかに。ペニーワイズのブーツのデザインがパンプスの形に落とし込まれています。あと、膝裏の2本のラインがリアルで最高。

ふくらはぎの曲線がとってもフェティッシュ。

腰のリボンのふわっと感がかわいらしい。

アップもどうぞ



かわいい(率直)。

ビル・スカルスガルド版ペニーワイズの、幼い印象を与えるふっくらした頬、殺意の隠しきれない瞳、いたずらっぽい微笑み方が、きっちり美少女的デザインに落とし込まれています。可愛くもありながら、ちょっと怖さもある表情がイイですよね。

ライティングを変えた写真だと邪悪さが増しますネ〜。

この角度だと邪悪さがやわらぎ、幼い印象が強めでしょうか? 今後実物を手に入れる方にはぜひお気に入りの角度を見つけてほしい。

血溜まりのような台座にはジョージィのお船が浮かんでおります。広がる波紋が美しい。そして、ニーハイにほんの少しだけのった太もものお肉がキュートです。

以上、コロナ疲れも吹っ飛ぶ可愛さの「HORROR美少女 ペニーワイズ」フィギュアをご紹介しました。発売は10月予定、コトブキヤオンラインショップにて予約受付中です!

商品概要

商品名:HORROR美少女 ペニーワイズ (2017)

サイズ:全高約255mm

価格:12,000円(税抜)

発売月:2020年10月

https://www.kotobukiya.co.jp/product/product-0000003730/?utm_source=a11.hm-f.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease_200512

IT (2017) and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

ホラー映画・ホラーエンタメ情報の「ホラー通信」-https://horror2.jp

―― やわらかニュースサイト 『ガジェット通信(GetNews)』