「チーズEXPO」大阪・万博公園で開催 - ピザからスイーツまで様々なチーズグルメ集結

グルメイベント「チーズEXPO in 万博公園」が、2019年11月9日(土)・10日(日)に大阪・万博公園にて開催される。

日本最大級のチーズグルメの祭典

今回が初開催となる「チーズEXPO」は、チーズを使った様々なグルメが集結するチーズグルメの祭典。全国から約50店舗が出店し、ピザやパスタ、カレー、スイーツなど、今や日本の食文化にも欠かせない“チーズ”を題材にしたグルメを提供する。

そのほか、会場には世界各国のチーズが並ぶ「世界のチーズ博覧会」ブースも設置。普段、スーパーマーケット等では中々目にすることのないレアなチーズの数々を販売する。

人気No.1を決める「チーズバーガーEXPO」も同時開催

また、西日本バーガー協会がプロデュースする「チーズバーガーEXPO」も同時開催。北海道から九州まで、全国のご当地バーガーショップがチーズにこだわったハンバーガーを販売し、来場者による投票で人気ナンバー1を決定する。

開催概要

「チーズEXPO in 万博公園」

開催日：2019年11月9日(土)・10日(日)

時間：開場9:30〜終了17:00(ラストオーダー16:30) ※万博公園入園は16:30まで

入場料：前売券 300円／当日 400円 ※別途公園入園料(大人260円・小中学生80円)必要

開催場所：万博記念公園 東の広場(大阪府吹田市千里万博公園1-1)

コンテンツ：

・チーズ料理とスイーツ 28店

・世界のチーズ博覧会

・チーズバーガーEXPO 14店

・ロハスフェスタ蚤の市 40店

・独立系の書店 古本市 5店

・おでかけ！よしもと漫才劇場(※11月10日のみ)© YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD

・音楽LIVE(※11月10日のみ)

主催：株式会社シティライフNEW

後援：大阪府／日本チーズ普及協議会

協力：チェスコ株式会社／万博記念公園マネジメント・パートナーズ

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