「チーズEXPO」大阪・万博公園で開催 - ピザからスイーツまで様々なチーズグルメ集結
グルメイベント「チーズEXPO in 万博公園」が、2019年11月9日(土)・10日(日)に大阪・万博公園にて開催される。
日本最大級のチーズグルメの祭典
今回が初開催となる「チーズEXPO」は、チーズを使った様々なグルメが集結するチーズグルメの祭典。全国から約50店舗が出店し、ピザやパスタ、カレー、スイーツなど、今や日本の食文化にも欠かせない“チーズ”を題材にしたグルメを提供する。
そのほか、会場には世界各国のチーズが並ぶ「世界のチーズ博覧会」ブースも設置。普段、スーパーマーケット等では中々目にすることのないレアなチーズの数々を販売する。
人気No.1を決める「チーズバーガーEXPO」も同時開催
また、西日本バーガー協会がプロデュースする「チーズバーガーEXPO」も同時開催。北海道から九州まで、全国のご当地バーガーショップがチーズにこだわったハンバーガーを販売し、来場者による投票で人気ナンバー1を決定する。
開催概要
「チーズEXPO in 万博公園」
開催日：2019年11月9日(土)・10日(日)
時間：開場9:30〜終了17:00(ラストオーダー16:30) ※万博公園入園は16:30まで
入場料：前売券 300円／当日 400円 ※別途公園入園料(大人260円・小中学生80円)必要
開催場所：万博記念公園 東の広場(大阪府吹田市千里万博公園1-1)
コンテンツ：
・チーズ料理とスイーツ 28店
・世界のチーズ博覧会
・チーズバーガーEXPO 14店
・ロハスフェスタ蚤の市 40店
・独立系の書店 古本市 5店
・おでかけ！よしもと漫才劇場(※11月10日のみ)© YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD
・音楽LIVE(※11月10日のみ)
主催：株式会社シティライフNEW
後援：大阪府／日本チーズ普及協議会
協力：チェスコ株式会社／万博記念公園マネジメント・パートナーズ
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