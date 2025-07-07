ヴィヴィアーノ 2026年春夏コレクション - 強烈な憧憬、あるいは“ロマンティック”であること

ヴィヴィアーノ(VIVIANO)の2026年春夏コレクションが、2025年9月5日(金)、東京・渋谷にて発表された。「何処か」へと強烈に憧れること足取りに合わせ…