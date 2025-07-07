ファッションプレス
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ヴィヴィアーノ 2026年春夏コレクション - 強烈な憧憬、あるいは“ロマンティック”であること
ヴィヴィアーノ(VIVIANO)の2026年春夏コレクションが、2025年9月5日(金)、東京・渋谷にて発表された。「何処か」へと強烈に憧れること足取りに合わせ…
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「第77回 正倉院展」奈良国立博物館で、織田信長らを魅了した名香“蘭奢待”など67件
「第77回 正倉院展」が、奈良国立博物館にて、2025年10月25日(土)から11月10日(月)まで開催される。 天平文化の粋を伝える宝物を一挙公開 聖武天皇…
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uka2025年秋ネイル“森できらめく光”着想のラメ入りグリーン＆穏やか新緑カラー
uka(ウカ)の2025年秋ネイルとして、限定ネイルポリッシュ「uka リユース グリーンスタディ」が、2025年7月7日(月)より発売される。ナチュラルグリーン…
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ワイルドサイド ヨウジヤマモト“和柄の龍＆ベトナム地図”刺繍の半袖開襟シャツ
ワイルドサイド ヨウジヤマモト(WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO)から、ユニセックスの半袖シャツ2型が登場。2025年7月9日(水)より、ワイルドサイド ヨウジヤ…
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恐竜テーマの夏イベントが横浜で、約4mのティラノサウルス＆プテラノドンの“ねぶた”展示
夏イベント「ランドマークプラザ・ マークイズみなとみらい 恐竜祭り」が、2025年7月19日(土)から8月17日(日)まで、神奈川・横浜のランドマークプラザ…
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ハウステンボスの新ライドアトラクション「エアクルーズ・ザ・ライド」地球の絶景を映像美と浮遊感で体験
長崎・ハウステンボスの新ライドアトラクション「エアクルーズ・ザ・ライド(AIR CRUISE the RIDE)」が、2025年9月12日(金)にグランドオープンする。ハ…
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千葉・幕張海浜公園“国内最大級”2万人収容の新アリーナ、2030年開業目標
千葉・幕張海浜公園に国内最大級の新アリーナが建設予定。開業時期は2030年を目指している。国内最大級の多目的アリーナが誕生幕張海浜公園に新たに誕…
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ALIの新曲「FLASHBACK SYNDROME」アニメ「うろんミラージュ」エンディングテーマに
ALI(アリ)の新曲「FLASHBACK SYNDROME」が、2025年7月7日(月)に配信リリース。ALIの新曲「FLASHBACK SYNDROME」ボーカルのLEO(レオ)を中心とするソロ…
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ディオール2025年秋スキンケア、疲れた目元を“サプリメントのように”速攻ケア新目元美容液
ディオール(DIOR)2025年秋の新作スキンケア「プレステージ マイクロ セラム ユー」が、2025年9月5日(金)より発売予定だ。まるで“サプリメント”新目…
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ディオール2025年ベースメイク、肌くすみケアの“ご褒美”美容液ファンデーション
ディオール(DIOR)2025年秋の新作ベースメイク「プレステージ マイクロ フルイド タン」が、2025年9月5日(金)より発売予定だ。“ローズ生まれ”のプレ…
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「クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞」1万個以上を無料配布、名古屋・東京・大阪で
ロッテ(LOTTE)の“飲むアイス”「クーリッシュ」を無料配布するイベント「退勤リッシュ」が、2025年7月15日(火)の名古屋会場を皮切りに、東京、大阪に…
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花火大会「日本平まつり 2025」静岡・日本平ホテル野外庭園で、日本夜景遺産を彩る花火12,000発
花火大会「第40回 日本平まつり」が、2025年7月23日(水)に静岡市・日本平ホテル野外庭園にて開催される。花火大会「日本平まつり」とは？富士山を望む…
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「安倍川花火大会 2025」静岡・安倍川河川敷で開催、県内最大級の花火＆ドローンショー
「第72回 安倍川花火大会」が、2025年7月19日(土)に静岡・安倍川河川敷にて開催される。「安倍川花火大会」とは？1953年(昭和28年)に戦没者への慰霊と…
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ニベア25年秋コスメ、色付きリップクリーム「リッチケア＆カラーリップ」に“色持続タイプ”の新作
ニベア(NIVEA)の2025年秋コスメとして、「ニベア リッチケア＆カラーリップ 色持続タイプ」が、2025年7月26日(土)より発売される。人気カラーリップバ…
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井村屋の夏限定「やわもちアイス いちご練乳氷」“シャリシャリ”練乳かき氷×果肉と果汁たっぷり苺ソース
井村屋の「やわもちアイスシリーズ」から、夏限定フレーバー「やわもちアイス いちご練乳氷」が登場。2025年7月14日(月)より期間限定で発売される。い…
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「東京ハンドメイドマルシェ」作家約700名のアクセサリー＆雑貨、手作りお菓子が東京ドームシティに
「東京ハンドメイドマルシェ2025秋」が、2025年9月6日(土)・9月7日(日)、東京ドームシティ プリズムホールにて開催される。作家“約700名”参加のハン…
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Conton Candy新曲「スノウドロップ」アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」OP
Conton Candy(コントンキャンディ)の新曲「スノウドロップ」が配信リリース。Conton Candyの新曲「スノウドロップ」「ファジーネーブル」や「ロングス…
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ジョルジオ アルマーニ×Kith“パッチワーク風”ガウン＆ラフィア編み込みバッグ、表参道店限定で
ジョルジオ アルマーニ(Giorgio Armani)とKith(キス)のコラボレーションによるメンズ・ウィメンズウェア＆グッズが登場。2025年7月10日(木)より、ジョ…
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ケンゾー×フューチュラ2000、グラフィティアートの「ボケフラワー」柄ジャケットやシャツ
ケンゾー(KENZO)は、アーティストのフューチュラ2000(FUTURA 2000)とコラボレーションしたメンズ＆ウィメンズウェアを2025年7月7日(月)にケンゾー各店…
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音楽フェス「ワイヤードミュージックフェスティバル 2025」愛知スカイエキスポで、出演＆チケット情報
音楽フェス「ワイヤードミュージックフェスティバル(WIRED MUSIC FESTIVAL) 2025」が、2025年10月5日(日)に愛知スカイエキスポの野外特設会場にて開催…