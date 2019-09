こちらはアメリカ・イリノイ州で撮影された動画。

4歳の少女が、家族と一緒に釣りを楽しんでいるのですが……。

おもちゃの釣り竿にかかった、まさかの「大物」が大きな話題を集めていました。動画をご覧ください。

[動画を見る]

Little Girl Reels in Monster Fish with Mini Pole - YouTube



お父さんと一緒に、おもちゃの釣り竿を構える少女「ジョシー」ちゃん。



するとさっそく、釣り竿が大きくしなります。

引き上げてみるとそこには……。



ジョシーちゃんの身長とさほど変わらない、大きな魚がかかっていました!



彼女が釣り上げたのは、「フラットヘッド(マゴチ)」。

その名の通り平たい頭が特徴で、食用としても人気がある魚なのだとか。

家族の手助けがあったとはいえ、4歳にしてかなりの大物を釣り上げたジョシーちゃん。相当な釣りのセンスを持ち合わせているのかもしれません。

彼女が今後どんな魚と出会っていくのか楽しみですね。