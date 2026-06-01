【日本「Google Store」旗艦店】 所在地： 東急プラザ表参道「オモカド」 東京都渋谷区神宮前4-30-3 Googleは、日本初とするGoogle Store旗艦店を東急プラザ表参道「オモカド」1階に今夏オープンする。 店舗ではPixelシリーズの他Google Nest、Google Fitbit、アクセサリーなどのGoogle製品やパートナーブランドの製品を手に取って購入できる