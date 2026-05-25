5月25日（現地時間24日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルで2連敗（1勝2敗）を喫していたサンアントニオ・スパーズが、オクラホマシティ・サンダー相手に103－82で快勝し、シリーズ戦績を2勝2敗のタイにした。 この日のスパーズは、サンダーへイージーショットを許さず、フィールドゴール成功率33.0パ&