5月26日（現地時間25日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス決勝第4戦が、クリーブランド・キャバリアーズの本拠地ロケット・アリーナで開催される。ニューヨーク・ニックスとのシリーズを3連敗として崖っぷちに立たされているキャブスにとって、後がない一戦となる。 24日に行われた第3戦、キャブスは108－121で敗戦。ホーム