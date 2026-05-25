柴犬の麦太郎くんに、ぴったりと寄り添う猫…まるで「大好き」があふれ出しているかのような光景がInstagramで話題になっています。【写真】なんと…「バッグハグ」する猫さん投稿したのは、犬猫たちとの日常を発信している、ぽしょこさん（@pocha0719）。動画には、13歳の柴犬・麦太郎くんの背中へぴたりとくっつく三毛猫の可憐ちゃんの姿が映っていました。さらに、オス猫の銀可くんや末っ子のたんぽぽちゃんまで麦太郎