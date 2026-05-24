長野県産品をはじめ、産地や生産者にこだわって厳選した商品を取り揃える長野のご当地スーパー「ツルヤ(TSURUYA)」。地元の方々はもちろん、観光客にも人気のスーパーマーケットなのですが、そんなツルヤが、期間限定で東京・銀座に登場します!＼大好評/ツルヤコラボフェアを開催します!地元ではもちろん、観光客にも人気のご当地スーパーマーケット「ツルヤ」大好評のコラボフェアを6月12日(金)から14日(日)までの3日間限定で開催