AlibabaのQwenチームがAIエージェント向けの新モデル「Qwen3.7-Max」を発表しました。Qwen3.7-Maxは質問に答えるチャットAIというより、コードを書いてデバッグし、オフィス業務を自動化し、数百から数千ステップに及ぶ作業を継続して進めるための基盤モデルとのこと。Qwenチームは、Qwen3.7-Maxを「AIエージェント時代に向けた最新の独自モデル」と説明しています。Qwen3.7: The Agent Frontierhttps://qwen.ai/blog?id=qwen3.7Qw