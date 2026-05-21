ドジャースは20日（日本時間21日午前9時40分開始）、敵地でのパドレス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は登板4試合ぶりに「1番・投手兼DH」で投打二刀流出場する。大谷は19日（同じ20日）のパドレス戦で今季最長に並ぶ4試合連続マルチ安打をマークした。二塁打2本で打率は.272まで上昇。チームはナ・リーグ西地区の首位攻防第2ラウンドを逆転で制し、1日で首位に返り咲いた。試合後にロバーツ監督は「大谷は明日