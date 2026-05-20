[5.19 ベルギー・リーグPO2第9節 ゲンク 0-0 アントワープ]ゲンクは19日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場を争うベルギー・リーグプレーオフ2第9節でアントワープと対戦して0-0の引き分けに終わった。FW伊東純也に加えて、前節に前半途中から出場していたFW横山歩夢がトップチームで初先発。ゲンクは圧倒する試合運びで多くのチャンスを作って速報値でシュート34本を記録するも、GK野澤大志ブランドンやDF綱島