Kis−My−Ft2玉森裕太（36）が、テレビ朝日系「マイ・フィクション」（ABCテレビ制作、7月5日スタート、日曜午後10時15分）に主演することが19日、分かった。

平凡に暮らす男に起きた、「記憶」にまつわる物語。事故に遭って目を覚ますと、愛する妻をはじめ周囲の人々から自分が忘れ去られている−というサスペンスラブストーリー。

▼玉森裕太コメント

脚本を読んで、まずは楽しみだなと思いました。1回読んだだけでは理解するのが難しい内容ですが、これを理解できた時、もっと楽しめるんだろうなと思いますし、どのような映像になるのかワクワクしました。

この作品を通して、愛にもさまざまな形があって、伝え方も受け取り方もそれぞれ違うというのは良いことでもある半面、難しいところでもあると思うので、人間って本当に面白いなと、壮大な思いになりました。いいものを作りたいなという気持ちにさせていただいたので、皆さんにお届けできる日が楽しみです。

この「マイ・フィクション」という作品は、見る人によってたくさんの感じ方があると思いますし、サスペンスの要素もしっかりと含んでいるので、いろんな楽しみ方で見ていただけたらうれしいです。