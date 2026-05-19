コロンビア出身の人気歌手シャキーラ（49）が18日、2011年の納税を巡って脱税の罪に問われていた裁判で、スペインの高等裁判所から無罪判決を言い渡された。スペイン税務当局に対し、2021年に科した罰金5500万ユーロ（約101億7500万円）に利息を加え、計6000万ユーロ（約111億円）を返還するよう命じたと複数のメディアが報じた。スペインの法律では年間183日以上滞在していれば居住者として所得税を納める法的要件を満たすことに