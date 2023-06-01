【ニューヨーク共同】週明け18日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前週末比3.24ドル高の1バレル＝108.66ドルで取引を終えた。イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、供給途絶の長期化への警戒感が強まり、買い注文が優勢となった。一方、トランプ米大統領が、19日に予定していたイランへの再攻撃の延期を米軍に指示したと交流サイト（