中東産のLNG＝液化天然ガスを積んだタンカーが東京湾に到着しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後に海峡を通過したLNGが日本に到着するのは初めてとみられます。【映像】LNGタンカー“海峡封鎖後初”日本に到着東京湾に到着したのはリベリア船籍で、UAE＝アラブ首長国連邦の企業が所有するLNGタンカーです。船舶の位置や航路の情報などを提供するサイトによりますと、このタンカーは4月にUAEを出て、その後、ホルムズ海峡