「労働組合に入ったらシフトを大幅に削減された...」 従業員が会社を相手どって訴訟を起こしたところ、裁判所は「このシフト削減は合理的な理由がないので違法だ」「会社は慰謝料約13万円を支払え」と命じた。 「シフト制だから会社は自由に勤務日数を減らせる」 現場では、こうした認識が半ば常識のように語られることがある。しかし、この裁判例は、その常識にブレーキをかけている。 以下、事件の詳細について、