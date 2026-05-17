陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）、女子１５００メートルでドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は、４分２３秒０８で１２着だった。この日は「余裕を持ってリズム良くいけた」と軽やかなピッチで駆け抜けるも、ラスト１周で失速。「ラスト３００で思うようなレースが体現できなかった。１人抜かれた時に抜かれるだけじゃなくて前にいかせないようにしたり、リズムが崩れて余裕がある走りができな