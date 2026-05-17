陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）、女子１５００メートルでドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は、４分２３秒０８で１２着だった。

この日は「余裕を持ってリズム良くいけた」と軽やかなピッチで駆け抜けるも、ラスト１周で失速。「ラスト３００で思うようなレースが体現できなかった。１人抜かれた時に抜かれるだけじゃなくて前にいかせないようにしたり、リズムが崩れて余裕がある走りができなかった」と悔しさをにじませた。

ドルーリーは中学３年時の都道府県対抗女子駅伝で脚光を浴びた。高校時代に貧血などに悩まされながらも、食事面や練習内容を改善。「昨年、一昨年ほど貧血の影響はない」と復調の兆しが見えている。「１５００はラスト３００が大事になってくる。今回は上手くいかなかったが、一段階上げれるような練習ができたら」と展望を語った。

今秋からは中距離種目で全米トップクラスの実力を誇る名門の米ワシントン大に進学する。今後はＵ２０世界選手権とアジア大会を見据えており「選考してもらっていい結果を残したい」と決意。この日のレースを今後に生かす構えだ。

また田中希実（豊田自動織機）は４分１７秒４３で４着。午後１時１４分開始予定の３０００メートル決勝にも出場する。