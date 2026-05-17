きょう17日（日）からあす18日（月）にかけて日本付近は高気圧に覆われ、九州から東北や沖縄では概ね晴れるでしょう。ただ、北海道は雲が広がりやすくあすは雨の降る所がある見込みです。日中は気温がぐんぐん上がり、最高気温は全国的に平年より高くなる所が多いでしょう。30℃以上の真夏日となる地点も増える予想です。蚊などの虫の活動も活発になる時季のため、熱中症や日焼け対策と合わせて防虫対策もお忘れなく。なお、19日（